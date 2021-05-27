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Успешное строительство аэропорта «Днепр» будет показательным сигналом для инвесторов - Ярославский

Успешное строительство аэропорта «Днепр» будет показательным сигналом для инвесторов - Ярославский

Успешная реализация проекта по строительству Международного аэропорта «Днепр» в рамках государственно-частного партнерства будет очень показательным сигналом для инвесторов.

Об этом заявил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, выступая на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

«Я буду заниматься аэропортом день и ночь, пока мы не запустим этот проект. Это лакмусовая бумажка, на примере этого проекта мы можем показать, что если за что-то беремся — мы это делаем, и власть нам помогает, потому что она является нашим партнером в этом проекте», — сказал он.

В то же время Ярославский призвал государство ускорить свою часть работ по строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Днепр». По словам бизнесмена, прошло уже три года, но аэропорта в Днепре так и нет, тогда как в Харькове аналогичный проект был полностью реализован DCH за два года в рамках подготовки к Евро-2012.

«Я очень хочу, чтобы мы с государством (а это проект частно-государственного партнерства) начали строить аэропорт более эффективно и энергично. Это крик души, я приехал на форум ради этого. Ради проекта, которым я занимаюсь фактически три года — год с предыдущей властью и два года с нынешней. Год мы занимались подготовкой, полгода поиском проектанта, сейчас вроде бы нашли генерального подрядчика, но опять что-то не движется со стороны государства. Со стороны DCH никаких задержек нет: мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика», — заявил Ярославский.

По материалам УКРИНФОРМ
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