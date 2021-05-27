Небанковский финсектор остается высокодоходным – НБУ

В первом квартале года небанковский сектор оставался высокодоходным, практически все сектора выросли в объемах операций.

Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанка.

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Отмечается, что трансформация рынка продолжилась путем добровольного выхода с рынка неактивных финансовых компаний. Также ожидается обновление законодательства по регулированию небанковского рынка, что будет способствовать повышению его прозрачности и платежеспособности, надлежащему управлению рисками и защите прав потребителей.

Так, активы страховых компаний уменьшились на 1% против предыдущего квартала. Доходность сегмента страхования жизни в I квартале сохранилась, однако показатели рентабельности снизились в годовом измерении из-за роста административных расходов.

Коэффициенты убыточности за квартал в годовом измерении почти не изменились и составляют 47% для обязательных и 41% для добровольных видов страхования.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщика-лицензиата не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рисковости активов.

Активы кредитных союзов и их кредитование растут очень медленно. Доля неработающих кредитов в I квартале превысила докарантинный уровень 2020 года на 2 – 4 п. п.

Несмотря на низкую операционную эффективность, кредитные союзы получили прибыль в I квартале из-за сокращения отчислений в резервы кредитных убытков. Также благодаря снижению соотношения операционных расходов к операционным доходам. Рост последних обусловлен увеличением процентного спреда.

За счет прибыли собственный капитал незначительно увеличился, объем депозитов оставался почти неизменным. Также в І квартале 9 кредитных союзов нарушали требования к достаточности капитала.

У финансовых компаний активы существенно снизились преимущественно вследствие выхода с рынка крупнейшей по объему активов компании, работавшей с юрлицами. Кредиты финкомпаний домохозяйствам растут три квартала подряд после сокращения в начале коронакризиса.

Факторинговые операции сократились больше всего из-за сезонного снижения активности в сегменте покупки просроченной задолженности. По этой же причине сократился объем операций финлизинга, однако прибыли компаний были рекордными за последние три года.

Объем нового кредитования ломбардами в І квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, но вырос в годовом измерении. Деятельность ломбардов остается прибыльной.