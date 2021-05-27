Небанковский финсектор остается высокодоходным – НБУ

В первом квартале года небанковский сектор оставался высокодоходным, практически все сектора выросли в объемах операций.
Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора Нацбанка.
Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Отмечается, что трансформация рынка продолжилась путем добровольного выхода с рынка неактивных финансовых компаний. Также ожидается обновление законодательства по регулированию небанковского рынка, что будет способствовать повышению его прозрачности и платежеспособности, надлежащему управлению рисками и защите прав потребителей.
Так, активы страховых компаний уменьшились на 1% против предыдущего квартала. Доходность сегмента страхования жизни в I квартале сохранилась, однако показатели рентабельности снизились в годовом измерении из-за роста административных расходов.
Коэффициенты убыточности за квартал в годовом измерении почти не изменились и составляют 47% для обязательных и 41% для добровольных видов страхования.
Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщика-лицензиата не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рисковости активов.
Активы кредитных союзов и их кредитование растут очень медленно. Доля неработающих кредитов в I квартале превысила докарантинный уровень 2020 года на 2 – 4 п. п.
Несмотря на низкую операционную эффективность, кредитные союзы получили прибыль в I квартале из-за сокращения отчислений в резервы кредитных убытков. Также благодаря снижению соотношения операционных расходов к операционным доходам. Рост последних обусловлен увеличением процентного спреда.
За счет прибыли собственный капитал незначительно увеличился, объем депозитов оставался почти неизменным. Также в І квартале 9 кредитных союзов нарушали требования к достаточности капитала.
У финансовых компаний активы существенно снизились преимущественно вследствие выхода с рынка крупнейшей по объему активов компании, работавшей с юрлицами. Кредиты финкомпаний домохозяйствам растут три квартала подряд после сокращения в начале коронакризиса.
Факторинговые операции сократились больше всего из-за сезонного снижения активности в сегменте покупки просроченной задолженности. По этой же причине сократился объем операций финлизинга, однако прибыли компаний были рекордными за последние три года.
Объем нового кредитования ломбардами в І квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, но вырос в годовом измерении. Деятельность ломбардов остается прибыльной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)Вчера, 10:07 - 5045 5
Мировой долг вырос на рекордные $24 трлн в 2020 годуВчера, 18:20 - 550 2
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять48 мин. назад - 203 1
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 62601 1
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 4254 1
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 62601 1
Кто должен платить за поверку счетчиков газаВчера, 13:27 - 35431 1
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)Вчера, 10:07 - 5045 5
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 4254 1
Как сохранить свою землю после запуска рынка земли (инфографика)Вчера, 09:23 - 1727
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 447
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1551 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1479 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 919
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 849