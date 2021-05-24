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Skoda нашла применение использованным батареям электромобилей и гибридов

Skoda нашла применение использованным батареям электромобилей и гибридов

Skoda Auto разработала в сотрудничестве с компанией IBG Cesko систему для хранения до 328 кВт·ч энергии, полученной экологически чистыми способами, в частности, от солнечных панелей. В ней использованы отслужившие аккумуляторы электрокара Skoda Enyaq iV, а также подключаемых гибридов Superb iV и Octavia iV.

Система накопления энергии вмещает до 20 батарей от моделей Superb iV и Octavia iV (по 13 кВт·ч каждая) или пять аккумуляторных блоков от Enyaq iV емкостью 82 кВт·ч. Эффективная совокупная ёмкость установки составит до 328 кВт·ч, которую можно использовать для питания станций быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Излишки электричества доступны в любое время с полной мощностью передачи, вне зависимости от погоды или текущей нагрузки в местной электросети, в том числе для освещения и кондиционирования шоурума и станции техобслуживания.

Систему накопления энергии можно масштабировать в большую или меньшую сторону, а также при необходимости заменять батареи в несколько простых этапов. Как уточнила Skoda, в ближайшие годы может быть построено более 4000 таких энергоблоков.

Прототип накопителя энергии был успешно опробован в Праге, после чего система стала доступной контрактным дилерам Skoda. На данный момент получено 160 предварительных заказов от дилеров в Чехии, Германии, Нидерландах и Словакии.

По материалам autonews.ua
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