«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю

Укрзализныця назначила новые поезда к морю из разных регионов Украины. Они будут курсировать до Геническа.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

График:

с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ;

с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ.

Поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ будет отправляться из Кривого Рога-по нечетным числам в 18:50. Прибытие в Геническ – в 3:40. Маршрут также пролегает через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку.

В обратном направлении рейс начнет курсировать с 6 июня. Из Геническа поезд будет отправляться в 22:57, а прибывать в Кривой Рог в 7:43.

Поезд № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ будет отправляться из Ивано-Франковска по нечетным числам в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня. В обратном направлении рейс будет курсировать по четным числам. Отправление из Геническа в 11:20, прибытие в Ивано-Франковск в 13:08 следующего дня.

Остановки на маршруте – Новоалексеевка, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовка, Львов.