«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю

Укрзализныця назначила новые поезда к морю из разных регионов Украины. Они будут курсировать до Геническа.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
График:
Поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ будет отправляться из Кривого Рога-по нечетным числам в 18:50. Прибытие в Геническ – в 3:40. Маршрут также пролегает через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку.
В обратном направлении рейс начнет курсировать с 6 июня. Из Геническа поезд будет отправляться в 22:57, а прибывать в Кривой Рог в 7:43.
Поезд № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ будет отправляться из Ивано-Франковска по нечетным числам в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня. В обратном направлении рейс будет курсировать по четным числам. Отправление из Геническа в 11:20, прибытие в Ивано-Франковск в 13:08 следующего дня.
Остановки на маршруте – Новоалексеевка, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовка, Львов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)Вчера, 10:07 - 4256 5
Мировой долг вырос на рекордные $24 трлн в 2020 годуВчера, 18:20 - 413 2
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 1688 1
Кто должен платить за поверку счетчиков газаВчера, 13:27 - 27864 1
Раскрыты все детали о новом бюджетном хите Redmi Note 8 2021Позавчера, 00:01 - 1585 1
Кто должен платить за поверку счетчиков газаВчера, 13:27 - 27864 1
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 26529
Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)Вчера, 10:07 - 4256 5
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 2683
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 1688 1
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 404
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1524 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1453 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 885
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 838