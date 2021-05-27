Правительство хочет ввести акциз на «зеленую» электроэнергию

Кабинет Министров предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом говорится в статье Николая Топалова на Экономической правде.
Месяц назад Министерство финансов завершило работу над текстом изменений в Налоговый кодекс, среди которых и введение акциза по продаже «зеленой» электроэнергии.
В парламенте ожидают, что поступления от введения акциза в зависимости от курса евро будет приносить государственному бюджету ежегодно дополнительные 2 млрд грн.
«При этом только долгов на рынке сейчас около 20 млрд грн. И это без учета необходимости проведения ежемесячных выплат», — говорится в статье.
По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики, в 2019 году объем выплат по «зеленому тарифу» составил около 26 млрд грн, а в 2020 году — уже 40,6 млрд грн.
Участники рынка выступили с жесткой критикой этого предложения и не исключают, что будут оспаривать его в суде.
В частности, представители четырех профильных ассоциаций направили премьеру, спикеру парламента, председателям профильных комитетов и министру финансов письмо, в котором высказались против «новых» налогов и назвали предложение «дополнительным снижением „зеленого“ тарифа».
По данным ЭП, доработать документ должны в ближайшее время, а его регистрация в Верховной Раде ожидается на следующей неделе.
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