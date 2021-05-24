СБУ разоблачила масштабное хищение дизельного топлива на Укрзализныце

В Николаеве Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение дизельного топлива АО «Укрзализныця».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«СБУ в Николаеве задержала должностных лиц „Укрзализныци“. Они ежемесячно сливали из локомотивов 100−150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Ежемесячно дельцы наносили ущерб до 50 тыс. долларов. Нехватка горючего могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность работников депо. Должностные лица, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов государственного общества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС.
По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.
Фото: СБУ
Правоохранители задержали семерых участников группировки. Среди них 3 должностных лица «Укрзализныци» и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков изъято украденное топливо на сумму более 1,7 млн грн.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 и ст. 208 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.
Фото: СБУ
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