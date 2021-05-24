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Беларусь занимает седьмое место среди торговых партнеров Украины, — Минэкономики

Беларусь занимает седьмое место среди торговых партнеров Украины, — Минэкономики

В Министерстве экономики рассказали, что среди торговых партнеров Украины в Беларусь за год опустилась на одну строчку. Вместе с тем по итогам i квартала 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между странами уже составил более миллиарда долларов.

По итогам І квартала (с января по март) 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью составил 1,2 миллиарда долларов. В Минэкономики отметили, что это больше аналогичного периода в 2020 году на 8,8%. Соответственно экспорт и импорт по итогам I квартала 2021 года составили:

Экспорт товаров – 334,2 миллиона долларов (с уменьшением на 15,1%).

Импорт товаров – 884,9 миллиарда долларов (с ростом на 21,6%).

Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в I квартале 2021 года составил 1,2 миллиарда долларов (+10,9%), из которых:

экспорт товаров составил 305,9 миллиона долларов. (-13,4%),

импорт товаров – 863,7 миллиарда долларов (+23,1%).

По итогам 2020 года, относительно объема внешней торговли товарами и услугами между странами, Беларусь была на шестом месте, а по результатам І квартала (с января по март) 2021 года заняла седьмую строчку, рассказали в Минэкономики.

По итогам прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Беларусью достиг 4,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году.

Экспорт товаров составил 1,4 миллиарда долларов (-14,8% против 2019 года).

Импорт товаров – 3,0 миллиардов долларов (-23,6%).

Торговый оборот товарами между Украиной и Беларусью в 2020 году был на уровне 4,2 миллиарда долларов (-20,6%), из которых:

экспорт товаров составил 1,3 миллиарда долларов (-13,8%),

импорт товаров – 2,9 миллиарда долларов (-23,4%).

По материалам Телеканал новин 24
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