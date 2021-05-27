Изменения в Налоговый кодекс: что предлагает Минфин

Кабинет министров 12 мая утвердил проект изменений в Налоговый кодекс. По словам премьера Дениса Шмыгаля, принятие данного законопроекта увеличит ежегодные поступления в госбюджет на 60 млрд грн. При этом изменения не коснутся ФЛПов, малого и среднего бизнеса, а только крупных предпринимателей.
Что предусматривает налоговая реформа, предложенная Минфином, рассказывает портал «Слово и дело».
Первое, что предлагает Минфин – привести абсолютные значения размеров ставок налогов в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. Акцизный налог на алкогольные напитки, ставки экологического налога и рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом проиндексируют с учетом роста потребительских цен (105% в 2020 году).
Ставки рентной платы за специальное использование воды и лесных ресурсов будут индексировать с учетом роста цен производителей промышленной продукции (114,5% в 2020-м). Таким образом правительство ожидает получить дополнительно 1,6 млрд грн поступлений в год.
Инфографика: «Слово и дело»
Второй пункт реформы – повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых и акцизного налога. Минфин предлагает:
От этого правительство надеется получить еще 1,5 млрд грн в год.
Кроме того, хотят прекратить уклонение от уплаты ренты за добычу полезных ископаемых путем предотвращения занижения плательщиком стоимости таких ископаемых. В результате в бюджет может поступать еще 3 млрд грн ежегодно.
И 1,9 млрд грн надеются привлечь в бюджет после переноса на производителей и импортеров уплаты 5% акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий.
Третий пункт налоговой реформы – противодействие «скруткам» и невозврату валютной выручки. Чтобы устранить эти проблемы в законопроекте предлагается ограничить бюджетное возмещение НДС для посредников по продаже потребительских товаров и возмещать НДС при экспорте товаров только после поступления валютной выручки (это может дать бюджету 3 млрд грн ежегодно).
Еще 10,3 млн грн госбюджет может получить в результате введения минимального налогового обязательства с 1 га товарных сельскохозяйственных земель.
Также налоговая реформа предусматривает повышение полноты уплаты налогов и эффективности администрирования налогового долга. Министерство финансов предложило применять админарест на период судебного или административного обжалования причин возникновения долга, а также ограничить право на выезд за границу руководителя предприятия-должника до полного погашения налогового долга. Еще одно возможное нововведение – взыскание налогового долга без обращения в суд.
Законопроект также предусматривает налогообложение земельных участков, которые используются без надлежащего оформления права собственности или права пользования.
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