0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Киев завтра запустит крупный центр вакцинации на базе МВЦ

Киев завтра запустит крупный центр вакцинации на базе МВЦ

В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявив во время онлайн-брифинга.

«Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19. Это – пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. В центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія»», – сказал мэр.

Читайте также: В Миинздраве объяснили, где украинцы смогут получить COVID-паспорти

Он сообщил, что в столице уже вакцинировали более 113 тысяч человек. Это, в основном, – медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодня все дозы для первичной вакцинации использованы. И продолжается ревакцинация.

Виталий Кличко отметил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac. 20 640 доз будут использованы для прививки паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение «Дія».

Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов вакцинации, а также 15 мобильных бригад. В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.

Страхование от коронавируса Covid-19 в Украине: варианты и цены 😷

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.