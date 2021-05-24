Киев завтра запустит крупный центр вакцинации на базе МВЦ

В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявив во время онлайн-брифинга.
«Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19. Это – пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. В центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія»», – сказал мэр.
Читайте также: В Миинздраве объяснили, где украинцы смогут получить COVID-паспорти
Он сообщил, что в столице уже вакцинировали более 113 тысяч человек. Это, в основном, – медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодня все дозы для первичной вакцинации использованы. И продолжается ревакцинация.
Виталий Кличко отметил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac. 20 640 доз будут использованы для прививки паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение «Дія».
Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов вакцинации, а также 15 мобильных бригад. В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 985 13
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектВчера, 08:00 - 986 5
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)Около часа назад - 545 2
Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафовВчера, 15:30 - 702 2
С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетямВчера, 15:44 - 997 2
Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем годуВчера, 20:01 - 5331
Нацбанк расширил возможности банков по взысканию долговВчера, 16:07 - 1641 1
Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста7 ч. назад - 1375
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления5 ч. назад - 1087
С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетямВчера, 15:44 - 997 2
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Вчера, 12:31 - 209
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1367 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1260 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 781
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 775