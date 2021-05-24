Киев завтра запустит крупный центр вакцинации на базе МВЦ

В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявив во время онлайн-брифинга.

«Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать крупный Центр вакцинации от COVID-19. Это – пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. В центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія»», – сказал мэр.

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Он сообщил, что в столице уже вакцинировали более 113 тысяч человек. Это, в основном, – медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодня все дозы для первичной вакцинации использованы. И продолжается ревакцинация.

Виталий Кличко отметил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac. 20 640 доз будут использованы для прививки паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение «Дія».

Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов вакцинации, а также 15 мобильных бригад. В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.