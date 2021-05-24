Миллион долларов за прививку: в США объявили победителя первой лотереи вакцинации

В штате Огайо (США) для поощерения населения активнее делать COVID-прививки провели лотерею среди вакцинированных от коронавируса. Первой победительницей лотерии стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Майк Девин.
Лотерея проводилась и среди подростков – Джозеф Костелло выиграл стипендию на обучение в колледже.
Согласно правилам лотереи, в течение месяца организаторы каждую неделю будут объявлять по одному победителю розыгрыша. Еще по 1 млн долларов смогут выиграть четыре жителя штата, которые сделали вакцину против коронавируса.
Сообщается, что на участие в лотерее зарегистрировались 2,7 млн человек. Еще 100 тысяч подростков претендуют на победу в розыгрыше полной четырехлетней стипендии на обучение в университетах штата Огайо.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, в Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 1114 16
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектВчера, 08:00 - 1089 7
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)4 ч. назад - 1021 4
Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафовВчера, 15:30 - 833 2
С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетямВчера, 15:44 - 1151 2
Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем годуВчера, 20:01 - 6201
Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста10 ч. назад - 1594
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления8 ч. назад - 1225
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 1114 16
Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)4 ч. назад - 1021 4
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Вчера, 12:31 - 229
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1377 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1281 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 788
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 778