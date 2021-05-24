Миллион долларов за прививку: в США объявили победителя первой лотереи вакцинации

В штате Огайо (США) для поощерения населения активнее делать COVID-прививки провели лотерею среди вакцинированных от коронавируса. Первой победительницей лотерии стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Майк Девин.

Лотерея проводилась и среди подростков – Джозеф Костелло выиграл стипендию на обучение в колледже.

Согласно правилам лотереи, в течение месяца организаторы каждую неделю будут объявлять по одному победителю розыгрыша. Еще по 1 млн долларов смогут выиграть четыре жителя штата, которые сделали вакцину против коронавируса.

Сообщается, что на участие в лотерее зарегистрировались 2,7 млн человек. Еще 100 тысяч подростков претендуют на победу в розыгрыше полной четырехлетней стипендии на обучение в университетах штата Огайо.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, в Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей.