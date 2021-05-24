НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите в переводе средств

Уровень информационной безопасности и киберзащита в сфере перевода средств повысится.
Об этом сообщает регулятор.
Нацбанк устанавливает требования к участникам платежного рынка в отношении:
Новые требования распространяются на:
Постановление предусматривает:
«Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопрос использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации», — объясняют в Нацбанке.
Постановление вступает в силу с 29 мая 2021 года. В то же время у участников платежного рынка будет комфортный переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.
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