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НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите в переводе средств

НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите в переводе средств

Уровень информационной безопасности и киберзащита в сфере перевода средств повысится.

Об этом сообщает регулятор.

Нацбанк устанавливает требования к участникам платежного рынка в отношении:

  • построения системы защиты информации и обеспечения кибербезопасности;
  • порядка действий при выявлении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Новые требования распространяются на:

  • платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;
  • операторов услуг платежной инфраструктуры;
  • участников платежных систем.

Постановление предусматривает:

  • внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут ужесточаться);
  • установление требований к использованию средств защиты информации;
  • определение политики управления доступом;
  • повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

«Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопрос использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации», — объясняют в Нацбанке.

Постановление вступает в силу с 29 мая 2021 года. В то же время у участников платежного рынка будет комфортный переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.

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По материалам Finance.UA
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