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BIM-технологии в строительстве: Минрегион рассказал об ожиданиях

BIM-технологии в строительстве: Минрегион рассказал об ожиданиях

В феврале 2021 года правительство приняло Концепцию по внедрению BIM-технологий (BIM – от англ. Building Information Modeling. Это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, которое создает совместно используемый информационный ресурс данного объекта. – Ред.) в Украине. Она рассчитана до 2025 года и будет реализовываться поэтапно.

Об этом рассказала и. о. генерального директора Департамента технического регулирования в строительстве Министерства развития общин и территорий Украины Елена Воскобойник во время первого Международного BIM-форума «Ничто не остановит идею, время которой пришло».

Что именно планируют в Минрегионе уже в этом году:

  • разработать проект закона О правовом регулировании применения ВІМ-технологий в строительстве;
  • внести изменения в порядок разработки проектной документации на строительство объектов;
  • разработать новый национальный классификатор объектов градостроительства, благоустройства, зданий и сооружений (на замену устаревшему, который был принят в 2000 году). Это единственный документ, который призван классифицировать все возможные объекты градостроительства в широком смысле этого слова. С этим документом будет работать кадастр и единая государственная электронная система в строительстве;
  • разработать изменения в ГСН (Государственные строительные нормы) относительно состава и содержания проектной документации на строительство. Сейчас уже есть первая редакция этого проекта. Изменения в этот пункт были обусловлены прежде всего вопросами внедрения ВІМ-технологий;
  • разработать 17 национальных стандартов, которые будут построены на европейском опыте.
  • Жизненный цикл объекта строительства – это комплекс последовательных по содержанию и времени этапов существования строительного объекта от концепции его создания до прекращения эксплуатации (ликвидации), в частности повторное использование его частей (элементов) по новому назначению.

1. Проектирование:

  • интеграция геоинформационных данных;
  • расчет конструкций энергоэффективности и анализ коллизий;
  • координация между смежными участниками процесса (архитектор, инженер, конструктор, сметных и тому подобное).

2. Строительство:

  • планирование строительства и смет;
  • подбор строительных материалов (тендеры);
  • логистика, координация между подрядчиками и поставщиками;
  • мониторинг хода строительства.

3. Эксплуатация:

  • принятие в эксплуатацию;
  • проектирование капитальных ремонтов, реконструкции, демонтаж (ликвидация);
  • мониторинг за состоянием объекта и прогнозирование его обслуживания;
  • система управления объектами и активами.

По словам Елены Воскобойник, во внедрении ВІМ-технологий заинтересованы как государство, так и инвесторы, субъекты архитектурной деятельности и сами потребители.

Чего ожидают от таких нововведений:

  • эффективное использование ресурсов (материальных, трудовых);
  • качество, надежность, долговечность, безопасность объектов строительства;
  • минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
  • прогнозирование и оптимизация затрат на всех этапах жизненного цикла;
  • эффективное планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту;
  • привлечение международных инвестиций, выход на международный рынок.
По материалам Finance.UA
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