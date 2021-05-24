BIM-технологии в строительстве: Минрегион рассказал об ожиданиях

В феврале 2021 года правительство приняло Концепцию по внедрению BIM-технологий (BIM – от англ. Building Information Modeling. Это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, которое создает совместно используемый информационный ресурс данного объекта. – Ред.) в Украине. Она рассчитана до 2025 года и будет реализовываться поэтапно.
Об этом рассказала и. о. генерального директора Департамента технического регулирования в строительстве Министерства развития общин и территорий Украины Елена Воскобойник во время первого Международного BIM-форума «Ничто не остановит идею, время которой пришло».
Что именно планируют в Минрегионе уже в этом году:
1. Проектирование:
2. Строительство:
3. Эксплуатация:
По словам Елены Воскобойник, во внедрении ВІМ-технологий заинтересованы как государство, так и инвесторы, субъекты архитектурной деятельности и сами потребители.
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