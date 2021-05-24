Подготовка к приватизации: компания впервые раскрыла данные о запасах полезных ископаемых

В рамках подготовки к приватизации АО «Объединенной горно-химической компании» впервые было снято ограничение по доступу к геологической информации по всем запасам полезных ископаемых, которые разрабатываются АО «ОГХК».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.
«В процессе подготовки к приватизации АО „Объединенной горно-химической компании“ впервые было снято ограничение по доступу к геологической информации по всем запасам полезных ископаемых, которые разрабатываются АО „ОГХК“. Вся информация в полном объеме находится в свободном доступе для любого потенциального инвестора и размещена в виртуальной комнате данных», — говорится в сообщении.
В ФГИУ отмечают, что опубликованные документы содержат подробную информацию о балансовых запасах ильменита, рутила и циркона. Текущая производственная деятельность по добыче этих ископаемых дает возможность АО «ОГХК» иметь следующие доли на мировом рынке: ильменита — 2,3%, рутила — 6,2%, циркона — 1,4%.
Таким образом, АО «ОГХК» является лидером в Европе и входит в перечень ТОП-10 мира по добыче титановых и цирконовых руд. ОГХК производит более 350 тыс. тонн концентратов титановых руд и циркона высочайшего качества, которые экспортируются в 35 стран.
Информация об ископаемых является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность предприятия, и будет определять уровень конкуренции на приватизационном аукционе.
Как сообщалось, ОГХК может быть выставлена на приватизацию уже в июне 2021 года. В ФГИУ отмечали, что приватизацией АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГКХ) заинтересовались 16 потенциальных инвесторов.
ГП «Объединенная горно-химическая компания» — один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов.
ОГХК создали через национализацию и объединение Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.
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