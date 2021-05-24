Как накопить 1 млн долларов — совет эксперта (инфографика)

Каждый мечтает иметь 1 млн долларов на счету, чтобы жить богато и обеспечить себе старость.

О том, как накопить такую сумму, рассказал основатель Investudio Андрей Масло во время интенсива «Investinsight».

Есть понятие доходности — это то, сколько приносит актив его владельцу в течение года, и есть понятие реальной доходности, то, что по факту получает собственник, отмечает эксперт.

По словам Масло, если начинать с 10 тыс. долларов с доходностью ежегодно 15% годовых с дофинансированием 1 тыс. долл. на год и с долгим горизонтом времени в 30 лет, то начиная с 1 по 30 год, вы вполне можете заработать 1 млн долларов.

Но при этом обязательно должно быть реинвестирование (повторное, дополнительное вложение капитала. — Ред.). Этот эффект, переинвестирование на долгий промежуток времени, включает функцию сложного процента — это когда ваши заработанные деньги тоже начинают зарабатывать деньги.

Если без реинвестирования, то в течение 30 лет вы можете заработать всего 100 тыс., а с реинвестированием вы бы заработали 100 тыс. долларов уже быстрее — на 15-й год, а на 30-й год — 1 млн долларов.

Интересное наблюдение. За один лишь 30 год (так как сумма крупная) вы заработаете столько, сколько за первые 17 лет. Долгий промежуток времени творит чудеса.

Например, в США более половины семей инвестируют в фондовый рынок. Люди, начиная свою карьеру, планируют, как они будут жить на пенсии. Они могут с небольшими средствами в начале выйти на пенсию и получить обеспеченную старость. У нас такой практики нет, но молодежь уже более сознательно относится к этому.

«Если говорить об инвестиционных портфелях: не нужно много денег, а нужно много времени. Не нужно спешить, расчетливо и последовательно выполнять то, что нужно делать для того, чтобы этот капитал сам маневрировал до того времени», — подытожил Масло.

Справка Finance.ua:

В Украине увеличилось количество гривневых миллионеров. По предварительным итогам декларационной кампании, доходы в сумме более 1 млн грн задекларировал 8451 человек. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

Наибольшее количество миллионеров учитывается в г. Киеве (3375 человек); Днепропетровской обл. (684 человека), Харьковской области (595 человек), Киевской области (540 человек).

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