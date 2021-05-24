Выплатят 76 млн грн. Верховный суд впервые удовлетворил иск ФГВФЛ к экс-руководителям банка-банкрота

Большая Палата Верховного Суда приняла первое в истории страны решение о взыскании ущерба с топ-менеджеров ликвидируемого банка.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«25 мая Большая Палата Верховного Суда приняла решение по делу № 910/11 027/18 по иску Фонда гарантирования вкладов к 14 бывшим руководителям банка „Укоопспілка“ о возмещении ими солидарно более 76 млн грн ущерба, причиненного кредиторам банка. Это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику», — сказано в сообщении.

Полученные в рамках исполнения судебного решения средства будут направлены на расчет с кредиторами банка.

«Фонд гарантирования приветствует решение Большой Палаты Верховного Суда о взыскании с бывших топ-менеджеров банка „Укоопспілка“ ущерба, нанесенного кредиторам банка. Это фундаментальное решение, к которому мы шли почти 2 года. Указанное решение суда разблокирует другие аналогичные дела», — сказал Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 аналогичных дела к 774 ответчикам (акционеры и связанные лица неплатежеспособных банков) на общую сумму более 97,2 миллиарда гривен, 36 из которых были остановлены до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела «Укоопспілки».

Справка Finance.ua:

Суть спора в деле «Укоопспілки» сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам.

Указанное дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку содержало исключительную правовую проблему относительно момента, с которого нужно начинать рассчитывать срок исковой давности.