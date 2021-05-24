Минцифры открыло доступ к финотчетности компаний

Финансовая отчетность компаний — один из самых востребованных и приоритетных наборов данных для бизнеса и общества. Отныне она стала открытой. Государственная налоговая служба обнародовала их на Едином портале открытых данных и на собственном веб-портале.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Каждый может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет», — сказано в сообщении.
Как отмечается, ГНС выполнила требования обновленной редакции 835 постановления об открытых данных и обнародовала финансовую отчетность компаний. Это информация о финансовом состоянии и деятельности компании. Она содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, которые находятся на балансе.
«Долгое время бизнес в Украине не имел легального доступа к финотчетности. В результате предприниматели не могли принимать взвешенных решений о сотрудничестве с партнерами, а иностранные компании — оценить реальную ситуацию на рынке Украины. Понимание рынка позволяет создать качественный и нужный продукт, в целом развивает бизнес в Украине и открывает возможности для роста иностранных инвестиций», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Открытая финансовая отчетность поможет украинскому бизнесу:
«Открытие информации о финансовой отчетности компаний — это важный этап в детенизации рынка и еще один шаг к прозрачности экономики государства. Понадобилось более трех лет, чтобы ее публиковали в форме открытых данных. Ранее эта информация была конфиденциальной. Исключение составляли частные акционерные общества — их отчетность была открытой и они были обязаны ее регулярно публиковать», — сообщают в министерстве.
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