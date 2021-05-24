Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей

Национальный банк изучает вопрос запуска в Украине системы мгновенных платежей.
Об этом сообщил заместитель Главы Национального банка Алексей Шабан, передает пресс-служба банка.
«Такие системы дают возможность сочетать высокую скорость расчетов и потенциально низкую стоимость обработки платежа. Клиенты и бизнес заинтересованы в мгновенных расчетах. Мгновенные платежи (Instant Payments, Fast Payments) уже введены в более чем 60 странах», — говорит Шабан.
По его словам, свидетельством, что украинские граждане уже готовы к таким платежам, является тот факт, что в Украине 43% от общей суммы безналичных операций с использованием платежных карт — переводы с карты на карту.
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Кроме того, Нацбанк продолжает развивать инструменты удаленной идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений и открыт для предложений рынка по совершенствованию этих инструментов.
«Например, Национальный банк уже обсуждает с участниками рынка возможность расширения функционала государственной системы удаленной идентификации физических лиц — Системы BankID НБУ. В частности, речь идет о возможности передачи различного объема идентификационных данных через систему в зависимости от потребностей поставщиков услуг», — пишет пресс-служба регулятора.
Также, как отмечается, приоритет для Нацбанка — развитие удобных и безопасных способов безналичных расчетов, например, бесконтактных платежей с QR-кодом.
«В феврале Национальный банк утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Поэтому сегодня любой банк сможет интегрировать новую опцию в собственное мобильное приложение. И уже 3 банка поддерживают платежи с QR-кодами нового образца», — сказано в сообщении.
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