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Укрзализныця объявила тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве

Укрзализныця объявила тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве

Укрзализныця объявила тендер на строительство подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу в Киеве.

Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro.

Предложения можно подавать до 11 июля. Стартовая стоимость установлена ​​на уровне 1,2 млрд грн. Торги состоятся 16 августа. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход (Дарницкий мост) в Киеве был построен в 2004-2011 годах. По состоянию на 2020 год на мосту остались недостроенными левобережные заезды и съезды с моста на Днепровскую набережную.

В феврале этого года Укравтодор обратился к киевской городской власти с предложением взять на баланс и достроить Подольско-Воскресенский мост. В ответ мэр Киева Виталий Кличко обвинил Укравтодор в манипуляциях и посоветовал для начала достроить Дарницкий мост.

В начале марта Укравтодор подписал меморандум с Укрзализныцей о достройке Дарницкого моста. Заместитель председателя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявлял, что мост будет достроен до конца 2021 года.

По материалам НВ
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