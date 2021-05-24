Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста

Для многих украинцев брать кредиты в банках под проценты для того, чтобы, например, сохранить бизнес, становится неподъемным бременем. Несколько другое дело — одолжить деньги у знакомых или родственников. Но даже в этом случае передачу средств следует оформлять правильно, чтобы обезопасить себя и свое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в Facebook.

«Если лица желают договориться о займе денег друг другу, тогда такое соглашение подпадает под признаки договора займа. Согласно ему займодавец передает в собственность заемщику денежные средства, а заемщик обязуется вернуть займодавцу такую же сумму. Субъектами договора являются любые физические и юридические лица», — сказано в сообщении.

Документы, необходимые для оформления договора займа средств:

паспорта сторон;

РНУКНП сторон;

сторон; согласие или личное присутствие второго супруга (если стороны состоят в браке).

Какую информацию содержит договор займа средств:

ФИО , РНУКНП , место жительства, дата и место рождения заемщика, его место работы (при наличии);

, , место жительства, дата и место рождения заемщика, его место работы (при наличии); ФИО , РНУКНП и место жительства займодавца;

, и место жительства займодавца; сведения о сумме займа, сроке и месте его возврата;

договоренность о возможности обращения взыскания во внесудебном порядке;

договоренность об уплате процентов за пользование займом (если указанное условие не определено — размер будет определяться на уровне учетной ставки НБУ ). Доход в виде процентов подлежит налогообложению;

). Доход в виде процентов подлежит налогообложению; подписи сторон;

удостоверяющая надпись нотариуса (при условии нотариального удостоверения договора).

«Договор займа денег, согласно действующему законодательству Украины, не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но наличие договора займа, удостоверенного нотариально, ограждает заимодавца от различных проблем», — объяснили в Минюсте.

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