Как правильно оформить передачу средств в долг — разъяснение Минюста

Для многих украинцев брать кредиты в банках под проценты для того, чтобы, например, сохранить бизнес, становится неподъемным бременем. Несколько другое дело — одолжить деньги у знакомых или родственников. Но даже в этом случае передачу средств следует оформлять правильно, чтобы обезопасить себя и свое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в Facebook.
«Если лица желают договориться о займе денег друг другу, тогда такое соглашение подпадает под признаки договора займа. Согласно ему займодавец передает в собственность заемщику денежные средства, а заемщик обязуется вернуть займодавцу такую же сумму. Субъектами договора являются любые физические и юридические лица», — сказано в сообщении.
Документы, необходимые для оформления договора займа средств:
Какую информацию содержит договор займа средств:
«Договор займа денег, согласно действующему законодательству Украины, не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но наличие договора займа, удостоверенного нотариально, ограждает заимодавца от различных проблем», — объяснили в Минюсте.
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