Первый в мире аккумуляторный электровоз сокращает выбросы на 11% (фото, видео)

Компания Wabtec показала первый в мире электровоз, который уменьшает воздействие на окружающую среду при перевозке грузов, пишет cikavosti.com.

Локомотив FLXdrive с аккумуляторным питанием использовался как часть гибридной системы в течение трехмесячных испытаний, в ходе которых компании удалось снизить расход топлива всей машины на 11%.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Wabtec FLXdrive – первый в мире локомотив со 100-процентным аккумуляторным питанием, использующий 18 000 литий-ионных аккумуляторных элементов для питания всех четырех осей и использующий интеллектуальное управление для оптимизации эффективности.

Система мощностью 2,4 мегаватт-часа может заряжаться в депо, так же как электромобиль, но также использует систему рекуперативного торможения для подзарядки во время движения.

Для сравнения, лучшая по характеристикам Tesla Model 3 имеет мощность 75 кВт*ч – это в 32 раза меньше, чем в FLXdrive.



FLXdrive был испытан как часть гибридной системы с обычными дизельными силовыми агрегатами в ходе трехмесячных испытаний в долине Сан-Хоакин, Калифорния, где он проехал более 21 400 км по холмистой местности. По данным Wabtec, было зафиксировано среднее снижение расхода топлива на 11% для всего поезда, что эквивалентно экономии 23,5 тыс. литров дизельного топлива или примерно 69 тоннам CO2.