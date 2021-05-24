0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Декларации и партийные взносы: что могут запретить олигархам в новом законопроекте — СМИ

Декларации и партийные взносы: что могут запретить олигархам в новом законопроекте — СМИ

В соответствии с проектом закона «Об олигархах», который вскоре должны зарегистрировать в Верховной Раде, олигархи будут определяться по трем критериям. Таких лиц обяжут подавать декларации, запретят участвовать в большой приватизации и владеть медиа.

Об этом пишет издание ZN.UA на основе законопроекта «Об олигархах», с которым ознакомилась редакция.

Так, по правительственному определению, олигархом является человек, который одновременно:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

В то же время, под участием в политической жизни подразумевается занятие высокой должности в госаппарате или связанность с высокопоставленным чиновником, финансирование или руководство партией или контроль над СМИ, который «распространяет информацию политического характера».

Критерию «бизнес» будут отвечать конечные бенефициары естественных монополий, монополисты товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официальной публикации соответствующего указа президента и обязательно для исполнения.

Официально признанного олигарха включат в «Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Среди процитированных последствий попадания в реестр есть запрет на осуществление прямых взносов в поддержку политических партий. Также запрещается быть бенефициаром или контролером СМИ, распространяющим информацию политического характера.

Кроме того, олигархам хотят запретить покупать объекты большой приватизации и обязать их подавать декларации согласно ЗУ «О предотвращении коррупции».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.