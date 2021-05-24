Декларации и партийные взносы: что могут запретить олигархам в новом законопроекте — СМИ

В соответствии с проектом закона «Об олигархах», который вскоре должны зарегистрировать в Верховной Раде, олигархи будут определяться по трем критериям. Таких лиц обяжут подавать декларации, запретят участвовать в большой приватизации и владеть медиа.

Об этом пишет издание ZN.UA на основе законопроекта «Об олигархах», с которым ознакомилась редакция.

Так, по правительственному определению, олигархом является человек, который одновременно:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

В то же время, под участием в политической жизни подразумевается занятие высокой должности в госаппарате или связанность с высокопоставленным чиновником, финансирование или руководство партией или контроль над СМИ, который «распространяет информацию политического характера».

Критерию «бизнес» будут отвечать конечные бенефициары естественных монополий, монополисты товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официальной публикации соответствующего указа президента и обязательно для исполнения.

Официально признанного олигарха включат в «Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Среди процитированных последствий попадания в реестр есть запрет на осуществление прямых взносов в поддержку политических партий. Также запрещается быть бенефициаром или контролером СМИ, распространяющим информацию политического характера.

Кроме того, олигархам хотят запретить покупать объекты большой приватизации и обязать их подавать декларации согласно ЗУ «О предотвращении коррупции».