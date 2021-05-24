SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink (видео)

Американская компания SpaceX в среду провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту 60 мини-спутников связи в рамках проекта Starlink.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14:59 по местному времени (21:59 по Киеву), сообщает Укринформ.

Предстартовая подготовка и сам запуск транслировались в прямом эфире компанией SpaceX.