SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink (видео)

Американская компания SpaceX в среду провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту 60 мини-спутников связи в рамках проекта Starlink.
Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14:59 по местному времени (21:59 по Киеву), сообщает Укринформ.
Предстартовая подготовка и сам запуск транслировались в прямом эфире компанией SpaceX.
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