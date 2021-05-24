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Tesla получила уже более миллиона предзаказов на Cybertruck

Tesla получила уже более миллиона предзаказов на Cybertruck

Компания Tesla Илона Маска получила уже более одного миллиона предзаказов на пикап Cybertruck.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что Tesla начала принимать предоплату в размере 100 долларов США еще в ноябре 2019 года. Сумму можно вернуть, если клиент передумает.

Уже через неделю Маск заявил, что желающих было более 250 тысяч человек. Это была самая низкая сумма предварительного взноса для всего ассортимента Tesla, что, вероятно, и помогло компании добиться столь впечатляющих цифр.

Обычно Tesla получает много предзаказов вскоре после представления нового электрического авто, а потом они уменьшаются – но этого явления не было зафиксировано в случае с пикапом Cybertruck.

Стоимость базовой модели стартует от 39 900 долларов США. Компания пытается запустить производство Cybertruck до конца этого года.

22 ноября 2019 года основатель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, используемой компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации выяснилось, что боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами же производители.

По материалам УКРИНФОРМ
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