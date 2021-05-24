Tesla изучает возможность покупки завода по производству чипов — FT

Американский производитель электрокаров Tesla изучает возможность покупки завода по производству микросхем. Собственный завод поможет компании преодолеть последствия глобального дефицита чипов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Tesla обсуждает с отраслевыми операторами в Южной Корее, США и на Тайване покупку чипов авансом, чтобы обеспечить себе гарантированные поставки компонентов в будущем.
Financial Times пишет, что для производства электромобилей Tesla нужны микросхемы новейшего поколения, которые в основном производятся на Тайване и в Южной Корее, но достать их становится все сложнее на фоне глобального дефицита чипов.
«Покупка собственной фабрики поможет преодолеть нехватку компонентов, но требует существенных финансовых вложений. По словам партнера консалтинговой фирмы Bain в Шанхае Вэлу Синха, многие автопроизводители задумывались о таком шаге, но, „увидев цену фабрики, вставали обратно в очередь“ к уже действующим на рынке поставщикам чипов», — говорится в статье.
При этом, завод по производству микросхем, который использует новейшие технологии, может стоить около 20 млрд долл., а владельцу может потребоваться немало времени, чтобы освоиться в управлении таким сложным предприятием, добавляет FT.
«Однако у Tesla уже есть команда инженеров, которая разрабатывает полупроводники для установленных в электромобилях автономных систем вождения, а свой интерес к производству компонентов компания продемонстрировала в прошлом году, когда сообщила о планах выпускать собственные аккумуляторы», — пишет издание.
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