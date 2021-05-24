Строительство Подольского моста – столичная прокуратура и ГФС проводят новые обыски

В Киеве прокуратура проводит обыски на коммунальном предприятии «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту уклонения от уплаты налогов во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве проводит обыски в офисном помещении КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривен», — сказано в сообщении.

Согласно материалам следствия, частное общество по заказу КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.



Фото: ГФС

При этом в налоговой отчетности отражено выполнение подрядных работ от ряда предприятий с признаками фиктивности и транзитности, что позволило предприятию уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

27 мая 2021 года на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.