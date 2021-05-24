Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафов

Большая палата Конституционного суда провела заседание по вопросу конституционности положений КУоАП, предусматривающих привлечение к админответственности за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
Об этом заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает сайт «Сегодня».
По ее словам, КСУ удовлетворил ходатайство Верховной Рады, поданное на основании обращения МВД, об изменении формы производства по этому делу с письменной на устную и привлечении МВД в качестве участника конституционного производства.
Читайте также: Количество камер автофиксации может превысить миллион
Совгиря объяснила, что это дело вызвано высоким общественным интересом и значительным влиянием принятого Судом решения на возможность привлечения к ответственности водителей и владельцев транспортных средств за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.
Таким образом, КСУ рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания станет известно позднее.
В телеграм-канале Finance_ukr больше полезных и интересных новостей для водителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — КличкоВчера, 15:47 - 2217 12
В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалютВчера, 19:18 - 1760 12
В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрение5 ч. назад - 549 5
Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские картыВчера, 16:00 - 1980 5
Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторинг5 ч. назад - 1220 3
Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские картыВчера, 16:00 - 1980 5
В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалютВчера, 19:18 - 1760 12
Киевстар ввел безлимит на ряд услуг в роумингеВчера, 16:35 - 1465
Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторинг5 ч. назад - 1220 3
Как закрепить за собой номерной знак при продаже авто10 ч. назад - 832
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)4 ч. назад - 69
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1256 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1128 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 729
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 736