Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафов

Большая палата Конституционного суда провела заседание по вопросу конституционности положений КУоАП, предусматривающих привлечение к админответственности за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает сайт «Сегодня».

По ее словам, КСУ удовлетворил ходатайство Верховной Рады, поданное на основании обращения МВД, об изменении формы производства по этому делу с письменной на устную и привлечении МВД в качестве участника конституционного производства.

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Совгиря объяснила, что это дело вызвано высоким общественным интересом и значительным влиянием принятого Судом решения на возможность привлечения к ответственности водителей и владельцев транспортных средств за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

Таким образом, КСУ рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания станет известно позднее.

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