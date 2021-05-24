Nvidia продала чипов для майнинга на $155 млн

В феврале этого года Nvidia выпустила процессоры, предназначенные специально для майнинга криптовалют. Они принесли компании $155 млн по итогам первого финансового квартала.

По итогам первого квартала 2021 года компания Nvidia получила выручку в $155 млн от продажи процессоров, разработанных специально для майнинга криптовалют (карты CMP), передает CNBC.

Компания выпустила эти процессоры во время криптовалютного бума в феврале текущего года. Они не могут питать компьютерный монитор, но могут генерировать монеты Ethereum. Во втором квартале финансового года компания рассчитывает получить выручку от продажи карт CMP в $400 млн.

Однако продажи игровых процессоров остаются для Nvidia главным источником выручки. Отмечается, что игровые процессоры принесли компании $2,76 дохода, что на 106% больше, чем в прошлом году.

По словам СЕО Nvidia Дженсена Хуанга, компания сейчас увлекается криптографическими чипами, чтобы сэкономить ресурсы графических процессоров для геймеров.

В то время как графические процессоры можно использовать для майнинга, чипы CMP нельзя использовать для игр, и Nvidia проще производить чипы CMP.

По словам СЕО Nvidia, компания не хочет упускать игровой рынок из-за майнеров, которые продолжают покупать геймерские видеокарты.

Как отмечает CNBC, основной причиной резкого роста продаж Nvidia стал огромный спрос на видеокарты GeForce. По итогам квартала продажи выросли на 84% до $5,66 млрд, что превзошло ожидания Уолл-стрит и самой Nvidia.