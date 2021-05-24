В первые полгода экономический эффект от открытия рынка земли будет минимален, — Лещенко

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что с точки зрения экономики эффект от введения рынка земли с 1 июля до конца года будет минимален.
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
«Мы сделали таким образом, что по иностранцам на референдум, по юридическим лицам — с 2024 года, и то не факт. Будем смотреть. Сейчас смогут покупать только украинцы в ограничениях до 100 гектаров», — отметил министр.
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По его словам, министерство отслеживает все транзакции — кто купил, за сколько купил, в каком периоде, и где взял деньги на это все.
«Мы делаем очень консервативную земельную реформу. Очень мягкую, поэтапную, без каких-либо резких движений. Мы никуда не спешим с рынком земли. И мы ожидаем, что в первые полгода вообще у нас будет минимальный процент купли-продажи. Основная масса, которая будет, это будет легализация уже существующих договоров. Да, с точки зрения экономики эффект будет минимален», — добавил Лещенко.
Он сообщил также, что по прогнозам Минагрополитики, в первые полгода будет действовать так называемый «подготовительный период».
«Институциональная подготовка, правоприменительная практика, нотариусы, реестры. То есть процесс будет идти очень плавно», — говорит Лещенко.
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