0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Закон для завершения земельной реформы вступил в силу: что он предусматривает

Закон для завершения земельной реформы вступил в силу: что он предусматривает

Сегодня вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Документ вчера опубликовали в издании «Голос Украины».

Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования.

Закон разрешил передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных земучастков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Изменение целевого назначения происходит по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения можно будет обжаловать в суде.

В Главном юридическом управлении парламента подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Это фактически приводит к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность «de facto» землю «сельскохозяйственного назначения».

Напомним, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками «Ганьба». Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.