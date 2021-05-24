Закон для завершения земельной реформы вступил в силу: что он предусматривает

Сегодня вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Документ вчера опубликовали в издании «Голос Украины».

Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования.

Закон разрешил передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных земучастков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Изменение целевого назначения происходит по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения можно будет обжаловать в суде.

В Главном юридическом управлении парламента подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Это фактически приводит к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность «de facto» землю «сельскохозяйственного назначения».

Напомним, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками «Ганьба». Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.