Microsoft обновила Windows 10: что нового

Новые изменения называются «накопительное превью обновление KB5003214». Новинка не будет связанна с безопасностью, а поэтому пользователь должен будет сам активировать установку в центре обновлений Windows. Известно, что позже все эти изменения будут добавлены в крупное обновление системы в следующем месяце, в рамках ежемесячных обновлений по вторникам (Patch Tuesday).

Данный апдейт будет иметь в себе важные нововведения и исправления ошибок прошлых версий. Например, из новых функций можно отметить «Новости и интересы».

В системе теперь появится лента новостей, которая будет персонализирована для каждого отдельного пользователя. Важные исправления: — Исправлена проблема с функцией «Ваш телефон».

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей не запускались приложения Android, которые были закреплены на панели задач.

Больше не должна проявляться ошибка, при которой у пользователей с сенсорными устройствами «застывали» ранее удаленные объекты на рабочем столе.

Исправлены ошибки со звуком.

Ошибки с Bluetooth устройствами.