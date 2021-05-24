Microsoft обновила Windows 10: что нового

Новые изменения называются «накопительное превью обновление KB5003214». Новинка не будет связанна с безопасностью, а поэтому пользователь должен будет сам активировать установку в центре обновлений Windows. Известно, что позже все эти изменения будут добавлены в крупное обновление системы в следующем месяце, в рамках ежемесячных обновлений по вторникам (Patch Tuesday).
Данный апдейт будет иметь в себе важные нововведения и исправления ошибок прошлых версий. Например, из новых функций можно отметить «Новости и интересы».
В системе теперь появится лента новостей, которая будет персонализирована для каждого отдельного пользователя. Важные исправления: — Исправлена проблема с функцией «Ваш телефон».
Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей не запускались приложения Android, которые были закреплены на панели задач.
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