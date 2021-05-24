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Microsoft обновила Windows 10: что нового

Microsoft обновила Windows 10: что нового

Новые изменения называются «накопительное превью обновление KB5003214». Новинка не будет связанна с безопасностью, а поэтому пользователь должен будет сам активировать установку в центре обновлений Windows. Известно, что позже все эти изменения будут добавлены в крупное обновление системы в следующем месяце, в рамках ежемесячных обновлений по вторникам (Patch Tuesday).

Данный апдейт будет иметь в себе важные нововведения и исправления ошибок прошлых версий. Например, из новых функций можно отметить «Новости и интересы».

В системе теперь появится лента новостей, которая будет персонализирована для каждого отдельного пользователя. Важные исправления: — Исправлена проблема с функцией «Ваш телефон».

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей не запускались приложения Android, которые были закреплены на панели задач.

  • Больше не должна проявляться ошибка, при которой у пользователей с сенсорными устройствами «застывали» ранее удаленные объекты на рабочем столе.
  • Исправлены ошибки со звуком.
  • Ошибки с Bluetooth устройствами.
  • Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых пользователей не воспроизводилось видео при переключении на встроенный дисплей.
По материалам Комментарии
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