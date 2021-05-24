В Украине могут изменить обжалование публичных закупок: что предлагает закон

В Украине могут изменить обжалование публичных закупок. Это предусматривает законопроект № 5309.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предлагает изменения в статью 18 закона «О публичных закупках» по совершенствованию процесса подачи и рассмотрения жалоб. Предусмотрена подача жалоб в электронной форме путем заполнения унифицированных форм.

Согласно проекту, в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов, что позволит не допускать злоупотребления участниками правом на обжалование.

Предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Однако в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, такую ​​информацию орган обжалования может не учесть при рассмотрении жалобы.

Лизинг включили в перечень услуг, на которые распространяется действие ЗУ «О публичных закупках».

Однако действие этого закона не распространяется на услуги финансовых учреждений по предоставлению кредитов, гарантий, а также услуги, необходимые для подготовки и реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессии, предоставляемых международными финансовыми организациями, членом которых является Украина.