В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрение

В Киеве сообщили о подозрении подрядчику, который причинил 12,7 млн грн убытков на освещении депо метрополитена.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.
Следствием установлено, что между КП «Киевский метрополитен» и подрядной организацией заключен ряд договоров о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с установкой светодиодных светильников – электродепо «Харьковское» и «Оболонь».
«В дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, достоверно зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам», – говорится в сообщении.
Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам, причинены убытки для местного бюджета в размере почти 12,7 млн грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
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