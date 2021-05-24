В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрение

В Киеве сообщили о подозрении подрядчику, который причинил 12,7 млн грн убытков на освещении депо метрополитена.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.

Следствием установлено, что между КП «Киевский метрополитен» и подрядной организацией заключен ряд договоров о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с установкой светодиодных светильников – электродепо «Харьковское» и «Оболонь».

«В дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, достоверно зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам», – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам, причинены убытки для местного бюджета в размере почти 12,7 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Справка Finance.ua:

13 мая Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве провела обыски в офисном помещении КП «Киевский метрополитен».