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В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрение

В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрение

В Киеве сообщили о подозрении подрядчику, который причинил 12,7 млн грн убытков на освещении депо метрополитена.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграме.

Следствием установлено, что между КП «Киевский метрополитен» и подрядной организацией заключен ряд договоров о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с установкой светодиодных светильников – электродепо «Харьковское» и «Оболонь».

«В дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, достоверно зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам», – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников со светодиодным источником света на адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам, причинены убытки для местного бюджета в размере почти 12,7 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Справка Finance.ua:

  • 13 мая Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве провела обыски в офисном помещении КП «Киевский метрополитен».
  • Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив «Виноградарь».
По материалам УКРИНФОРМ
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