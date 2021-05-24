Накопительные пенсии: в Кабмине и Раде договорились обо всех пунктах реформы

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что Министерство социальной политики, Министерство финансов, комитет Верховной Рады достигли согласия по всем ключевым пунктам относительно введения накопительной пенсионной системы.
Об этом премьер-министр сообщил в Телеграме.
«Дальнейшие шаги по введению накопительной пенсионной системы обсудили во время совещания с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Офиса Президента. Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой — обеспечить будущее наших граждан», — написал Шмыгаль.
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Напомним, 23 апреля Министерство социальной политики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.
Предложенные изменения направлены на:
В Украине около миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений. Взносы в Пенсионный фонд Украины платят 13 млн работающих украинцев в пользу 11 млн пенсионеров.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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