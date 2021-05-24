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Накопительные пенсии: в Кабмине и Раде договорились обо всех пунктах реформы

Накопительные пенсии: в Кабмине и Раде договорились обо всех пунктах реформы

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что Министерство социальной политики, Министерство финансов, комитет Верховной Рады достигли согласия по всем ключевым пунктам относительно введения накопительной пенсионной системы.

Об этом премьер-министр сообщил в Телеграме.

«Дальнейшие шаги по введению накопительной пенсионной системы обсудили во время совещания с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Офиса Президента. Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой — обеспечить будущее наших граждан», — написал Шмыгаль.

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Напомним, 23 апреля Министерство социальной политики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Предложенные изменения направлены на:

  • расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включения в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатными воспитателями и др;
  • введение по предложению премьер-министра системы без повышения нагрузки на бизнес и людей — за счет снижения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшения ставки налога с доходов физических лиц;
  • обеспечение для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа.

В Украине около миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений. Взносы в Пенсионный фонд Украины платят 13 млн работающих украинцев в пользу 11 млн пенсионеров.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УКРИНФОРМ
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