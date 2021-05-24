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Кабмин принял постановление, которым упрощается доступ фермерам к экспортным рынкам

Кабмин принял постановление, которым упрощается доступ фермерам к экспортным рынкам

Кабинет Министров на заседании 26 мая принял постановление, которое должно упростить доступ сельскохозяйственных малых и средних предприятий (МСП) к экспортным рынкам.

Об этом написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

«Украинские фермеры смогут легко узнать требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда они планируют поставлять товары. Правительство приняло решение о порядке использования средств для строительства инспекционных постов на границах. Эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки. На реализацию проекта будет направлено 75 млн грн», — написал Шмыгаль.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по строительству пограничных инспекционных постов и улучшения доступа сельскохозяйственных малых и средних предприятий к экспортным рынкам».

Документ определяет направления использования бюджетных средств по следующим направлениям: продвижение доступа сельскохозяйственных МСП на рынки экспорта путем введения в действие Интерактивной информационной системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта; содействие трансграничной торговле путем строительства, оборудования и оснащения пограничных инспекционных постов.

По материалам УКРИНФОРМ
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