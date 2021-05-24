Порядок снятия с учета физлица, осуществлявшего независимую профессиональную деятельность

Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения независимой профессиональной деятельности при наличии документально подтвержденной информации соответствующего реестра и поданных в контролирующий орган по основному месту учета заявлений о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме № 8-ОПП.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Как объясняют в ГНС, подтверждением прекращения независимой профессиональной деятельности являются сведения соответствующего реестра, в который вносится информация о государственной регистрации такой деятельности, о прекращении или приостановлении, или изменении организационной формы соответствующей деятельности с независимой на другую.
Государственная регистрация прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица не прекращает его обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения штрафных санкций и начисления пени за их невыполнение.
Когда налогоплательщик считается снятым с учета в контролирующем органе:
Если физлицо решило прекратить независимую профессиональную деятельность, плательщик ЕСВ обязан в десятидневный срок со дня принятия решения подать в контролирующий орган заявление о снятии с учета плательщика единого взноса по форме № 7-ЕСВ согласно приложению 5 к Порядку № 1162 и сведения из соответствующего реестра о прекращении или приостановлении независимой профессиональной деятельности, либо изменении организационной формы соответствующей деятельности с независимой на другую.
Плательщик ЕСВ может не подавать заявление по ф. № 7-ЕСВ, если таким плательщиком в контролирующий орган подано заявление и документы для снятия с учета в контролирующих органах. В таком случае датой подачи заявления считается дата, соответствующая дате подачи заявления по ф. № 8-ОПП.
Проверка документов. Контролирующий орган, получив заявление от физлица, проводит проверку правильности начисления и уплаты единого взноса. Плательщик ЕСВ осуществляет окончательные расчеты с контролирующим органом.
Что дальше. После проведения окончательного расчета плательщиком единого взноса контролирующий орган снимает его с учета и вносит соответствующие записи в реестр страхователей с указанием даты и основания снятия с учета. Датой снятия с учета указанных лиц является дата внесения записи в реестр страхователей.
После снятия с учета лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность, выдается уведомление о снятии с учета плательщика единого взноса.
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