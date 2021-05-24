Вслед за Instagram: в Facebook можно будет скрыть лайки

Социальная сеть Facebook дает возможность пользователям скрывать количество лайков под своим сообщениями, ранее такую функцию добавили в Instagram.

«Возможно, вы заметили, что мы уже какое-то время тестируем сокрытие лайков в Instagram. Сегодня мы объявляем, что у всех пользователей Instagram и Facebook теперь будет возможность скрыть свои лайки, чтобы они могли решить, подходит ли это им».

Детали: Тестирование такой опции в Instagram было направлено на то, что понять, как на это будут реагировать пользователи: уменьшит ли это давление на них.

В то же время, многие эксперты говорят, что сокрытие лайков полезно для одних пользователей, а других раздражает, поскольку они не могут понять, популярен ли соответствующий контент. Именно поэтому компания предоставляет выбор: использовать такую функцию или нет.

Facebook в сентябре 2019 года начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями.