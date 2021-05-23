Межбанк: «победу» сегодня одержали продавцы

Среда на межбанке прошла снова в формате противостояния интересов крупных игроков. В конечном итоге, нервы не выдержали у покупателей и «победу» одержали на этот раз продавцы. За день доллар подрос еще на 7,5 копеек — с утренних 27,47/27,49 до 27,545/27,565 гривен, а евро на 5 копеек — до 33,69/33,71.

Спрос на валюту превышал предложение всю первую половину сессии и этим умело воспользовались как отдельные продавцы, так и некоторые спекулянты. Последние периодически выкупали все самые дешевые предложения и этим подталкивали котировки вверх. А когда достигали нового, более высокого уровня ценников — «сливали» эту валюту самым «нервным и пугливым» покупателям.

Назвать подобную тактику чем-то новым на рынке — мы не можем. Но сегодня она сработала в полном объеме. Лишь после обеда покупатели несколько остепенились и это привело к тому, что котировки пошли вниз. Но до утренних значений они уже не вернулись. НБУ на торги уже традиционно не выходил.

Ход торгов:

Спрос на валюту в первой половине сессии превышал предложение и с утренних 27,47/27,49 доллар к 11:00 вырос до 27,51/27,53 гривен, а к 12:00 — и до 27,555/27,575.

На обед дилеры пошли при уровне котировок по доллару 27,55/27,57 гривен, а после 14 часов желающих купить валюту становилось все меньше. Поэтому продавцы начали постепенно снижать свои аппетиты и к 15 часам курс снизился до 27,545/27,565 гривен. К 16:00 котировки просели до 27,535/27,555 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,545/27,565.

Главные события 26 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,47/27,49 вырос до 27,545/27,565 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,5356 гривен, а официальный курс на 27 мая 2021 года установлен на уровне 27,5461 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,54 / 27,56

евро — 33,67 / 33,69

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2220 / 1,2221

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