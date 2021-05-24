Украинцы в апреле отнесли в банки свыше 10 млрд грн

Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля.
Из общей суммы вкладов физлиц на начало мая: вклады в национальной валюте составили 374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц); вклады в иностранной валюте – 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц), сообщает ФГВФЛ.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).
Читайте также: Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещение
Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 241,20 млрд грн.
По состоянию на 1 мая 2021 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 72 банка (кроме Ощадбанка).
Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 апреля составила 611,3 млрд грн.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалютВчера, 19:18 - 786 7
В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — КличкоВчера, 15:47 - 1428 5
Денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину в марте увеличилисьВчера, 11:30 - 454 5
Какие категории населения лишатся права на субсидииВчера, 09:00 - 7101 3
Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше (инфографика)Вчера, 08:03 - 1064 3
Какие категории населения лишатся права на субсидииВчера, 09:00 - 7101 3
Какой депозит лучший - итоги FinAwards-2021Вчера, 10:00 - 2114
В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — КличкоВчера, 15:47 - 1428 5
Киевстар ввел безлимит на ряд услуг в роумингеВчера, 16:35 - 1298
Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские картыВчера, 16:00 - 1230 2
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1178 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1076 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 706
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 716
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 1036