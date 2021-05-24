Украинцы в апреле отнесли в банки свыше 10 млрд грн

Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля.

Из общей суммы вкладов физлиц на начало мая: вклады в национальной валюте составили 374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц); вклады в иностранной валюте – 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц), сообщает ФГВФЛ.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).

Читайте также: Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещение

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 241,20 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2021 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 72 банка (кроме Ощадбанка).

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 апреля составила 611,3 млрд грн.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.