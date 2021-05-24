0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Украинцы в апреле отнесли в банки свыше 10 млрд грн

Украинцы в апреле отнесли в банки свыше 10 млрд грн

Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля.

Из общей суммы вкладов физлиц на начало мая: вклады в национальной валюте составили 374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц); вклады в иностранной валюте – 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц), сообщает ФГВФЛ.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).

Читайте также: Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещение

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 241,20 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2021 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 72 банка (кроме Ощадбанка).

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 апреля составила 611,3 млрд грн.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.