Менее чем за год рынок небанковских финуслуг покинули почти 100 компаний - НБУ

С июля 2020-го по апрель 2021 года с финансового рынка добровольно ушли около 100 компаний.

Об этом в интервью Укринформу рассказала директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

И виноват в этом, по ее словам, не только коронакризис. Тенденция к сокращению количества «игроков» в этом сегменте прослеживается несколько лет подряд.

«Речь идет именно о добровольном выходе с рынка. Часть компаний длительное время не вела никакой деятельности. И продолжать пребывание в „спячке“ в нынешних условиях нецелесообразно. Другая причина: с 1 июля 2020 года ужесточены требования к страховщикам — в полной мере заработали требования к платежеспособности. Из-за этого некоторые страховые компании уходят с рынка добровольно, не дожидаясь, пока это сделает регулятор», — пояснила представитель Нацбанка.

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Она добавила, что проблему усугубляет отсутствие эффективного способа вывода небанковских финучреждений с рынка. Речь идет о пробелах в законодательстве.

«Сейчас есть достаточно ограниченный инструментарий, позволяющий выводить эти компании „цивилизованно“. Ситуация парадоксальная: алгоритма действий после исключения финучреждения из реестра фактически нет», — констатировала Максимчук.

Спасает ситуацию лишь то, что в случае со страховщиками с рынка уходят, в основном, компании, которые не работали с населением, а преимущественно имели дело с юридическими лицами, занимавшимися перестрахованием. То есть граждане из-за прекращения их деятельности не пострадали. Все же вопросы с юридическими лицами менеджмент пытается урегулировать до того, как заявить о выходе с рынка.

«Поэтому в подавляющем большинстве случаев страховщики не имеют невыполненных обязательств. Но чтобы защитить потребителей в будущем, нужны глобальные законодательные изменения», — подытожила Ольга Максимчук.

Во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (так называемого законодательства о «сплите») почти год назад, 1 июля 2020-го, Национальный банк перенял функции регулятора рынка небанковских финансовых услуг: страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финучреждений.

Речь идет о довольно объемном и неоднородном рынке. Здесь есть и рисковый сегмент (страховщики и кредитные союзы, которые привлекают средства граждан), и нерисковый — финкомпании, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, работающие с собственными средствами.

К тому же значительная часть рынка (по оценкам экспертов, 25−30%) является неактивной. Это компании, которые не работают или не подают регулятору отчетности, расположенные/зарегистрированные на временно оккупированных территориях и в анексованому Россией Крыму.