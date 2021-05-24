Менее чем за год рынок небанковских финуслуг покинули почти 100 компаний - НБУ

С июля 2020-го по апрель 2021 года с финансового рынка добровольно ушли около 100 компаний.
Об этом в интервью Укринформу рассказала директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.
И виноват в этом, по ее словам, не только коронакризис. Тенденция к сокращению количества «игроков» в этом сегменте прослеживается несколько лет подряд.
«Речь идет именно о добровольном выходе с рынка. Часть компаний длительное время не вела никакой деятельности. И продолжать пребывание в „спячке“ в нынешних условиях нецелесообразно. Другая причина: с 1 июля 2020 года ужесточены требования к страховщикам — в полной мере заработали требования к платежеспособности. Из-за этого некоторые страховые компании уходят с рынка добровольно, не дожидаясь, пока это сделает регулятор», — пояснила представитель Нацбанка.
Читайте также: Страховщики в прошлом году показали рекордные прибыли
Она добавила, что проблему усугубляет отсутствие эффективного способа вывода небанковских финучреждений с рынка. Речь идет о пробелах в законодательстве.
«Сейчас есть достаточно ограниченный инструментарий, позволяющий выводить эти компании „цивилизованно“. Ситуация парадоксальная: алгоритма действий после исключения финучреждения из реестра фактически нет», — констатировала Максимчук.
Спасает ситуацию лишь то, что в случае со страховщиками с рынка уходят, в основном, компании, которые не работали с населением, а преимущественно имели дело с юридическими лицами, занимавшимися перестрахованием. То есть граждане из-за прекращения их деятельности не пострадали. Все же вопросы с юридическими лицами менеджмент пытается урегулировать до того, как заявить о выходе с рынка.
«Поэтому в подавляющем большинстве случаев страховщики не имеют невыполненных обязательств. Но чтобы защитить потребителей в будущем, нужны глобальные законодательные изменения», — подытожила Ольга Максимчук.
Во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (так называемого законодательства о «сплите») почти год назад, 1 июля 2020-го, Национальный банк перенял функции регулятора рынка небанковских финансовых услуг: страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финучреждений.
Речь идет о довольно объемном и неоднородном рынке. Здесь есть и рисковый сегмент (страховщики и кредитные союзы, которые привлекают средства граждан), и нерисковый — финкомпании, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, работающие с собственными средствами.
К тому же значительная часть рынка (по оценкам экспертов, 25−30%) является неактивной. Это компании, которые не работают или не подают регулятору отчетности, расположенные/зарегистрированные на временно оккупированных территориях и в анексованому Россией Крыму.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалютВчера, 19:18 - 1066 10
В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — КличкоВчера, 15:47 - 1664 6
Денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину в марте увеличилисьВчера, 11:30 - 515 5
Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские картыВчера, 16:00 - 1472 4
В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗСПозавчера, 12:11 - 2634 4
Какой депозит лучший - итоги FinAwards-2021Вчера, 10:00 - 2154
В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — КличкоВчера, 15:47 - 1664 6
Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские картыВчера, 16:00 - 1472 4
Киевстар ввел безлимит на ряд услуг в роумингеВчера, 16:35 - 1356
В Кривом Роге разоблачили ферму для майнинга криптовалютВчера, 19:18 - 1066 10
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1199 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1088 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 712
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 720
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 1045