Правительство поручило «Нафтогазу» реструктуризировать долги тепловиков по спецобязанностям

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и «Нафтогазу» реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязанностей, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Об этом известно из заседания Кабмина.

Так, по инициативе первого вице-премьера — министра энергетики Германа Галущенко Минрегиону, Минюсту и Минэнерго совместно с «Нафтогазом» поручено проработать вопрос и обеспечить заключение договора на реструктуризацию долгов предприятий теплоснабжения в рамках меморандума о взаимопонимании.

Также, правлению «Нафтогаза» вместе с Минрегионом и Минюстом поручено проработать вопрос урегулирования судебных споров и внести предложения по недопущению наложения арестов на счета теплокоммунэнерго, которыми предоставлялись услуги в рамках положения о ПСО.

Кроме того поручено обеспечить подготовку и заключение договоров между «Нафтогазом» и предприятиями теплоснабжения для обеспечения ТКЭ ресурсами природного газа.