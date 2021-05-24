Премьер обещает, что во 2-м квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во 2 втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.
Об этом он сказал на заседании правительства, передает Правительственный портал.
По его словам, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
«За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний.
По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний — одни из лучших за последние 5 лет.
Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе, эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.
Бюджет проекта — 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
«Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары», — добавил Шмыгаль.
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