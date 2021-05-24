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Премьер обещает, что во 2-м квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики

Премьер обещает, что во 2-м квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во 2 втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

Об этом он сказал на заседании правительства, передает Правительственный портал.

По его словам, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

«За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний.

По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний — одни из лучших за последние 5 лет.

Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе, эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.

Бюджет проекта — 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

«Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары», — добавил Шмыгаль.

По материалам Економічна Правда
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