Mercedes отзовет внедорожники G550 и G63 2019-2021 годов

В затронутых сервисной акцией внедорожниках были обнаружены неисправные задние дверные замки, пишет newsyou.info.

Отмечается, что неисправность может спровоцировать плохое закрытие или открытие дверей, что приведет к аварии или травмам.

По данным агентства по безопасности, из-за характера дефекта двери могут казаться закрытыми, но они могут открываться «при определенных типах маневров и дорожных условиях». Кроме того, если активирован замок для безопасности детей и для открытия дверей изнутри будет применено чрезмерное усилие, компоненты защелки могут деформироваться.

На комбинации приборов может загореться сигнальная лампа «открыта дверь», сигнализирующая водителям о возможной неминуемой опасности.

Отзыв затрагивает 17 800 единиц внедорожников G-класса 2019-2021 годов, в том числе 8 324 экземпляров G550 и 9 476 — AMG G63. Все они были построены в период с 22 июня 2018 года по 11 февраля 2021 года.

Дилеры проверят каждый автомобиль на наличие неисправности и при необходимости заменят защелки задней двери с обеих сторон, приводные двигатели и винты. Владельцы должны быть уведомлены до 13 июля о необходимости посетить сервисный центр марки.