Квартиру в Киеве продадут в качестве коллекционного NFT

Платформа для сделок с недвижимостью Propy выставит на NFT-аукцион двухкомнатную квартиру в Киеве, покупку которой в 2017 году оформили с использованием блокчейна, сообщает ForkLog.

Аукцион продлится 24 часа, стартовая цена лота составит $20 000 в криптовалюте.

Невзаимозаменяемый токен, который получит покупатель, включает:

доступ к документам о передаче права собственности;

NFT -токен работы популярного киевского граффити-художника Chizz, физическая версия которой нарисована на стене квартиры;

фотографии помещения.

Сейчас недвижимость находится в собственности американской LLC, которой владеет основатель хедж-фонда Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон.

В ходе сделки продавец подписывает документы, которые посредством NFT-токена передадут право собственности победителю аукциона. Он становится владельцем квартиры в течение минуты после заполнения данных для KYC.

«NFT продается как компания с квартирой на балансе, поэтому новая запись в реестре недвижимости не нужна. Процесс повторяется каждый раз при перепродаже этого NFT, что сохраняет конфиденциальность нового владельца», – объяснили в Propy.