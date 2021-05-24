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Квартиру в Киеве продадут в качестве коллекционного NFT

Квартиру в Киеве продадут в качестве коллекционного NFT

Платформа для сделок с недвижимостью Propy выставит на NFT-аукцион двухкомнатную квартиру в Киеве, покупку которой в 2017 году оформили с использованием блокчейна, сообщает ForkLog.

Аукцион продлится 24 часа, стартовая цена лота составит $20 000 в криптовалюте.

Невзаимозаменяемый токен, который получит покупатель, включает:

  • доступ к документам о передаче права собственности;
  • NFT-токен работы популярного киевского граффити-художника Chizz, физическая версия которой нарисована на стене квартиры;
  • фотографии помещения.

Сейчас недвижимость находится в собственности американской LLC, которой владеет основатель хедж-фонда Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон.

В ходе сделки продавец подписывает документы, которые посредством NFT-токена передадут право собственности победителю аукциона. Он становится владельцем квартиры в течение минуты после заполнения данных для KYC.

«NFT продается как компания с квартирой на балансе, поэтому новая запись в реестре недвижимости не нужна. Процесс повторяется каждый раз при перепродаже этого NFT, что сохраняет конфиденциальность нового владельца», – объяснили в Propy.

По материалам Forklog
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