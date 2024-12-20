The Economist назвал страну года-2024 — Finance.ua

The Economist назвал страну года-2024 Сегодня 19:30 — Мир

The Economist назвал страну года-2024

Бангладеш. Авторитетное еженедельное британское издание The Economist избрало страну в 2024 году. В этом году ею стал

The Economist назвал Бангладеш страной года. Как говорится в редакционной статье, республика была удостоена такого признания в связи со сменой власти в результате массовых протестов.

«Наш победитель — Бангладеш, где свергли автократа. В августе уличные протесты во главе со студентами заставили уйти в отставку Шейх Хасину, правившую 175-миллионной страной 15 лет. Дочь героя борьбы за независимость, она в свое время возглавила бурный экономический рост. Но она развернула репрессии, фальсифицировала выборы, арестовала оппонентов и приказывала силам безопасности стрелять в протестующих. Под ее руководством были украдены огромные суммы денег.

Бангладеш имеет историю насильственной мести в момент, когда власть переходит из рук в руки. Главная оппозиционная партия, BNP, продажная. Исламский экстремизм создает опасность. Однако переходный период пока что вселяет надежду. Временное технократическое правительство во главе с Мохаммадом Юнусом, лауреатом Нобелевской премии мира, пользуется поддержкой студентов, армии, бизнеса и гражданского общества. Он восстановил порядок и стабилизировал экономику", — говорится в статье.

Кого еще отметили в The Economist

В этом году в короткий список попали:

Польша — за либеральные реформы нового правительства Дональда Туска и восстановление демократических институтов после лет правления правой партии «Право и справедливость».

— за либеральные реформы нового правительства Дональда Туска и восстановление демократических институтов после лет правления правой партии «Право и справедливость». Южная Африка — там правящая партия потеряла большинство в парламенте впервые за 30 лет от свержения режима апартеида. Новая коалиция надеется на эффективные реформы, пишет The Economist.

— там правящая партия потеряла большинство в парламенте впервые за 30 лет от свержения режима апартеида. Новая коалиция надеется на эффективные реформы, пишет The Economist. Аргентина , где эксцентричный президент Хавьер Милей смог запустить успешные реформы после многих лет проблем в экономике.

, где эксцентричный президент Хавьер Милей смог запустить успешные реформы после многих лет проблем в экономике. Сирия, свергшая кровавого диктатора Башара Асада после 13 лет гражданской войны. (Но еще рано определять, насколько доброкачественна будет новая власть, предупреждает The Economist).

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