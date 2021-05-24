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Планируете отпуск? Позаботьтесь о самом ценном и арендуйте сейфовую ячейку в Идея Банк

Наверное, каждому знакомо чувство тревоги за сохранность своих денег, важных документов или семейных реликвий.

Сейчас, когда планируется отпуска, и есть намерение поехать отдохнуть, это особенно актуально.

При этом каждый хотел бы остаться уверенным, что ценные вещи будут в безопасности, даже если у вас самая оперативная охранная компания. К сожалению, статистика домашних краж остается высокой.

Итак, если позаботиться нужно о самом ценном: семейные реликвии, драгоценности, важные документы, драгоценные металлы. Или просто о наличнных, например, в валюте, которую нужно будет вскоре использовать, и нет смысла сейчас открывать депозит.

Стоит рассмотреть такой вариант, как банковская сейфовая ячейка. Как правило, предложение их в банках в преддверии сезона отпусков ограничено. По статистике, заполняемость банковских индивидуальных сейфов сегодня достигает 95%.

Впрочем, сейчас в Идея Банк в новом отделении в г. Киев, пр. Победы 106/2 есть выгодные варианты размещения ценностей.

На период летних отпусков в банке снизили цену на аренду индивидуальных сейфов.

На сегодня в отделении есть хороший выбор ячеек по размеру, кроме того, доступны акционные условия аренды. Чем дольше срок аренды – тем дешевле.

Посетив отделения, можно оформить договор аренды индивидуального сейфа по цене от 10,9 грн в сутки – в зависимости от размера.

Аренда ячейки в банке проходит быстро и не требует никаких усилий. Договор заключается по несколько минут. Нужен только паспорт и идентификационный код. Сразу после подписания договора клиенту вручают ключ от его ячейки.

Конечно, перед отпуском много хлопот, и бывает непросто найти время, чтобы приехать в отделение для оформления договора.

Для таких клиентов Идея Банк предлагает сделать резерв индивидуального сейфа 1 неделю и оформить договор в течение этого периода в удобное время. Для этого на сайте банка нужно оформить заявку.

Напомним, в сейфовых ячейках можно хранить: наличные, слитки и монеты драгоценных металлов, ювелирные изделия, ценные бумаги (акции), предметы искусства, антиквариат, редкие и уникальные документы, представляющие особую ценность.

Банк гарантирует безопасность и конфиденциальность хранящихся ценностей. Сейф находится непосредственно в отделении банка, в специально оборудованном и хорошо охраняемом помещении.

В банках существует четко установленный порядок допуска. Клиент обязательно проходит идентификацию личности по документам. Каждое посещение хранилища фиксируется в специальном журнале. Сам сейф оборудован двумя замками: один уникальный ключ хранится у клиента, второй – остается в банке. Открыть сейф можно только при одновременном присутствии сотрудника банка и арендатора ячейки. Когда замки открыты, клиент остается один, поэтому информация о том, что он хранит в ячейке, остается строго конфиденциальной. Идея Банк предоставляет отдельную специально обустроенную комнату для пересчета денег и работы с ценностями.

Отдыхайте безопасно и с удовольствием, а мы позаботимся о вашем самом ценном!

По материалам Идея Банк
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