В 1-м квартале 2021 года зафиксировано 3000 DDos-атак Интернета вещей по всему миру

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) продолжают развиваться по сложности, частоте и масштабу. Компания Lumen Technologies отслеживает и смягчает эти угрозы, включая семейства ботнетов Gafgyt и Mirai. Компания выпустила квартальный отчет о DDoS-атаках за первый квартал 2021 года. Это исследование дает представление о DDoS-ландшафте с выводами, которые подтверждают и расширяют эти тенденции.

Чтобы создать отчет, команда безопасности Lumen изучила данные Black Lotus Labs, подразделения компании по исследованию угроз и тенденции атак, полученные с помощью платформы Lumen DDoS Mitigation Service, которая интегрирует контрмеры непосредственно в обширную и хорошо изученную глобальную сеть компании.

«Поскольку зависимость организаций от приложений для получения дохода усиливается, многие понимают, что они больше не могут рисковать, отказываясь от необходимой защиты от DDoS-атак. Информация в этом отчете является еще одним подтверждением этого», – говорит Майк Бенджамин, вице-президент Lumen по безопасности и Black Lotus Labs. «По мере того, как ботнеты DDoS в Интернете вещей продолжают развиваться, Lumen фокусируется на использовании нашей видимости для выявления и уничтожения вредоносной инфраструктуры».

Масштабы нарушений в отчете о DDoS отражают крупнейшие атаки, очищенные глобальной инфраструктурой очистки от DDoS-атак Lumen, а наиболее крупные, наблюдаемые через сеть Lumen.

Известные бот-сети Интернета вещей, такие как Gafgyt и Mirai, остаются серьезными угрозами DDoS: 700 активных серверов управления и контроля (C2) вместе атакуют 28 000 уникальных жертв.

В первом квартале 2021 Lumen отследил около 3000 DDoS-атак C2 по всему миру. Больше всего было размещено в Сербии (1260), за ней следуют США (380) и Китай (373).

Из наиболее активных глобальных C2, которые наблюдала Lumen, отдававших команды атаки, больше всего было у США (163), за ними следуют Нидерланды (73) и Германия (70).

Lumen отслеживал более 160 000 глобальных хостов DDoS-ботнетов. Почти 42 000 человек были в Соединенных Штатах – больше, чем в любой другой стране.

Самая большая атака Lumen, измеренная по очищенной полосе пропускания, составила 268 Гбит/с; самая большая атака, измеренная по очищенной скорости пакетов, составила 26 млн пакетов в секунду.

Самый продолжительный период DDoS-атаки, который Lumen нейтрализовал для отдельного клиента, длился почти две недели.

Многовекторные меры по смягчению последствий представляют 41% всех мер по предотвращению DDoS-атак, при этом наиболее распространенным является использование потока запросов DNS в сочетании с потоком TCP SYN.

В первую тройку отраслей, ставших объектом 500 крупнейших атак в 1 квартале 2021 года, вошли: финансы, программное обеспечение и технологии, а также правительство.