Суд обязал экс-руководство банка возместить кредиторам почти 77 млн грн

Верховный суд принял решение о возмещении кредиторам банка вреда на сумму почти 77 млн грн за счет руководителей учреждения. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Большая палата Верховного суда рассмотрела дело… по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора акционерного банка „Укоопспилка“ к бывшим руководителям… о возмещении ими вреда, причиненного вкладчикам», — рассказали в суде.
Таким образом полностью удовлетворен иск фонда. Кроме того, в суде отметили значение того, что ликвидация банка не является препятствием для рассмотрения судом требований ФГВФЛ к бывшим руководителям банка.
В частности, закон о системе гарантирования вкладов физлиц предусматривает возможность распределения фондом принадлежащих банку средств между кредиторами в соответствии с определенной очередностью.
Как ранее сообщал ФГВФЛ, в 2014 году «Укоопспилка» тогда еще в статусе платежеспособного банка, инвестировала 319 млн грн, или более 60% активов в ценные бумаги двух компаний с признаками фиктивности, которые на самом деле ничего не стоили.
После банкротства банка фонд обратился в суд с иском против руководителей финучреждения о взыскании убытков.
Однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили иск, не признав заключение эксперта, который оценил ценные бумаги в 1 грн.
«Верховный суд рассмотрит дело, которое может стать основой судебной практики по спорам с участием фонда по возмещению вреда», — говорили тогда в ФГВФЛ.
Стоит отметить, что 27 сентября 2019 года в Единый госреестр внесена запись о прекращении «Укоопспилки» как юридического лица. На момент завершения ликвидации рыночная стоимость активов банка составила 33,4 млн грн. «На бумаге» их стоимость была отражена в сумме почти 600 млн грн.
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