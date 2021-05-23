Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские карты

Кабинет министров решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, касающееся перевода пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Переход на карты будет правом, а не обязанностью.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Еще один важный вопрос социальной сферы — это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий из наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязанность», — сказал он.
По словам премьера, правительство сегодня закрепит изменения в соответствующем постановлении.
В то же время текст проекта постановления пока не обнародован, поэтому детали решения неизвестны.
Напомним, Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До проведения конкурса пенсии будет доставлять «Укрпочта».
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