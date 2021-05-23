Правительство смягчило перевод пенсий исключительно на банковские карты

Кабинет министров решил внести изменения в свое решение, которое было принято в марте, касающееся перевода пенсий и других социальных выплат на банковские карты. Переход на карты будет правом, а не обязанностью.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Еще один важный вопрос социальной сферы — это доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий из наличной в карточную форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязанность», — сказал он.

По словам премьера, правительство сегодня закрепит изменения в соответствующем постановлении.

В то же время текст проекта постановления пока не обнародован, поэтому детали решения неизвестны.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До проведения конкурса пенсии будет доставлять «Укрпочта».

Справка Finance.ua:

Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.

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