Зарплаты руководителей американских банков растут, несмотря на пандемию

Руководители большинства крупных банков США сообщили о повышении своих зарплат во время пандемии COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, согласно исследованию Janney Montgomery Scott LLC, среди банков с активами свыше $1 млрд у двух третей генеральных директоров в этом году повысилась заработная плата. Данные показывают, что средний рост заработной платы достигает 26%.

У руководителей крупнейших банков США – кредиторов с активами свыше $50 млрд – был наименьший рост заработной платы (5,8%). Брайан Мойнихан из Bank of America Corp, Чарли Шарф из Wells Fargo & Co и Энди Сесер из US Bancorp – все они увидели снижение своих компенсаций в этом году.

В прошлом году на фоне распространения коронавируса банки были вынуждены отложить миллиарды долларов в резервы из-за роста безработицы, что вызвало опасения, что заемщики потеряют способность обслуживать свои долги. Но серия государственных стимулов в значительной степени смягчила пандемические шоки, чтобы предотвратить убытки, что позволило банкам начать разгрузку своих резервов в последних кварталах.

Заработная плата гендиректора Capital One Financial Corp Ричарда Фэйрбенка выросла на 161% до $20,1 млн, что является самым большим скачком среди крупнейших банков США.

Компенсация Джейми Даймона из JPMorgan Chase & Co выросла лишь на 0,2%, но он остается самым высокооплачиваемым генеральным директором банковского сектора, заработав в этом году почти $32 млн.