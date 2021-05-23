Кабмин установил штрафы за валютные нарушения юрлиц в размере 25-50% от суммы операции

Кабинет Министров принял постановление о применении налоговыми органами мер воздействия в виде штрафов к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 мая.

Постановление определяет порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства, а также устанавливает размер штрафных санкций.

Предусматривается установить штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, а при повторном нарушении валютного законодательства в течение года размер штрафной санкции увеличивается до 50%.

Действие постановления распространяется на налогоплательщиков – юридических лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.