Кабмин установил штрафы за валютные нарушения юрлиц в размере 25-50% от суммы операции

Кабинет Министров принял постановление о применении налоговыми органами мер воздействия в виде штрафов к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 мая.
Постановление определяет порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам за нарушение требований валютного законодательства, а также устанавливает размер штрафных санкций.
Предусматривается установить штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, а при повторном нарушении валютного законодательства в течение года размер штрафной санкции увеличивается до 50%.
Действие постановления распространяется на налогоплательщиков – юридических лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.
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